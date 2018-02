Další dávný kamarád Gotta otevřeně promluvil: Tohle si Mistr za rámeček určitě nedá!

Kamarádství Karla Gotta a Tondy Gondolána vzalo po letech za své.... Profimedia.cz

Dnes už by si podle všeho oba pánové možná ani neměli co říct. A právě Gondolán o svém dávném kamarádovi Gottovi poprvé otevřeně promluvil.

„Je to člověk, s kterým jsem hrál léta a byli jsme spolu v Americe, ale myslím, že by se měl šetřit. Já vím, že je to problém, ale já sám, protože jsem o rok mladší než on, cítím, jak síly ubývají. On nasadil dost vysoké tempo ve svém věku. Já na rozdíl od něj nemám malé děti ani zdaleka tolik peněz, tak mi není jasné, proč to dělá,“ prohlásil bez servítků Gondolán.

„Má všechno, co potřebuje, a myslím si, a to říkám poprvé na veřejnosti, že už ten umělecký zážitek není takový. Karel zpíval velmi dobře před dvaceti, třiceti lety. Dnes už je to legenda a podle toho by se měl chovat,“ míní s upřímností sobě vlastní někdejší Gottův spoluhráč.

Ten i přes nefunkční přátelství na hraní s Gottem vzpomíná rád. „My jsme spolu prožili hodně zájezdových vystoupení. Mně trošku mrzí, že na lidi, kteří mu velice pomohli v jeho kariéře, ne zanevřel, ale zapomněl. My jsme byli jeho první kapela, která s ním byla v Americe, v Las Vegas, to je zájezd, který je nezapomenutelný a z kterého všichni žijeme dodnes. Byli jsme ti, kteří jsme ho podporovali, drželi jsme mu palce, na jevišti jsme se podíleli na tom, že dosáhl takového výsledku. A on to trošičku hodil do autu,“ rýpl si ještě Gondolán, který poslední lednový den pokřtil své nové album Among US, na němž s ním zpívají například Vojtěch Dyk, Martina Bárta, Jan Bendig, Monika Bagárová nebo Martina Balogová. ■