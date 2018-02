Už nosí i boty a sako Tondy Blaníka: Herec Marek Daniel slíbil, že filmem Prezident Blaník jeho postava nekončí

Marek Daniel Super.cz

Na plátna kin vtrhne dlouho očekávaný film Prezident Blaník, který volně navazuje na sérii Kancelář Blaník, která slavila úspěchy na televizi Stream. V hlavní roli se samozřejmě objeví Marek Daniel, který už pro mnoho diváků se svojí postavou splynul. "Mně se to naštěstí nestalo, pořád se cítím být Markem Danielem," smál se sympatický herec.

Se svým alter egem ale přesto začíná mít něco společného. Jak ti, kdo Blaníka sledují, vědí, Tonda je velký módeman a zřetel bere hlavně na výraznou obuv. "Pravda je, že dneska mám na sobě Tondovy boty, v nichž ve filmu došlo k zásadní rozhodující myšlence, a sako, které mi šil kamarád Jarda sice pro mne, ale s ohledem na to, že si také ve filmu zahraje," prozradil Marek Daniel.

Série Kancelář Blaník oficiálně skončila v březnu loňského roku, navázaly na ni ještě bonusové díly z New Yorku. "Během toho už jsme se bavili o přípravě filmu, do kterých jsme se naplno pustili od září," upřesnil herec, jehož samozřejmě doprovázejí stálí souputníci Léňa a Žížala, tedy herci Halka Třešňáková a Michal Dalecký, a to pod režijní taktovkou Marka Najbrta.

Marek Daniel se ve filmu vrátil i ke své roli Václava Havla (✝75), jehož ztvárnil v seriálu České televize České století. "Díky tomu, že jsme s Českou televizí spolupracovali, mohla se použít i maska z tohoto seriálu, respektive ta z přelomu šedesátých a sedmdesátých let s delšími vlasy. Vycházeli jsme z toho, že už jsem se ho pro seriál naučil a už v sérii Kancelář Blaník jsme měli jeden díl s odkazem k Václavu Havlovi," vyprávěl.

Snímek Prezident Blaník, který se věnuje tématu prezidentských voleb, měl dva konce. "Ještě do minulé soboty jsme nevěděli, jak film dopadne. Točili jsme dvě verze s tím, že se použijí podle toho, který prezidentský kandidát vyhraje. Fandil jsem té méně filmařsky údernější, ale dopadlo to jinak. Filmařsky to takhle vypadá silněji a mohutněji, ale byl bych radši za horší konec našeho filmu," prozradil Marek Daniel.

Na druhou stranu s ohledem na výsledky voleb Blaník nekončí. "Asi se k tomu budeme muset vyjadřovat a tak si dáme jen menší pauzu. Původně měla být roční, ale asi to nenastane. Ale zda to bude znovu série, to nikdo neví," doplnil herec, jehož hrdina ve filmu slíbí, že se vrátí a českou zemi nenechá napospas. Zároveň se ještě Marek Daniel ale připravuje i na další roli v sérii České televize Lynč. ■