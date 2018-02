S mladým Beckhamem se chtěly na pláži fotit davy fanynek. Z přízně tolika žen byl dost nesvůj

Nešlo je odmítnout! A Brooklyn Beckham ví, jak se má chovat. Profimedia.cz

Hmmm, tohle by asi Chloe neměla vidět! Tolik vnadných cizích krásek všech barev kůže, vlasů i očí, navíc v bikinách! A všechny touží po společné fotce s jejím přítelem!

Máme samozřejmě na mysli hvězdu filmu Carrie, herečku Chloe Moretz (20), o dva roky starší přítelkyni Brooklyna Beckhama, jenž s ní střídavě udržuje vztah zhruba od svých patnácti let. Momentálně jsou zase spolu. Tím, co by neměla vidět, pak v nadsázce míníme fotografie z jeho procházky po pláži v Miami.

A co má také chudák kluk dělat. Vždyť je slavným už od dob, kdy se vozil v kočárku. Celý svůj život strávil, jak se říká, se zlatou lžičkou v ústech. Žádnou nabubřelost od něj ale nečekejte. Jeho rodiče David (42) (bývalý kapitán britské fotbalové reprezentace) a Victoria (43) (bývalá členka dívčí kapely Spice Girls, dnes módní návrhářka) sami pocházejí z velmi skromných poměrů, takže se chlapci dostalo během výchovy náležitého poučení o tom, jaké chování je u něj nepřijatelné.

Pouze jedenkrát v životě požádal Brooklyn davy svých obdivovatelek o zdrženlivost. Šlo o jeho nové spolužačky z Parsons School of Design v New Yorku, kde studuje od loňského září fotografii. Jen prvních pár dnů totiž stačilo na to, aby se mezi dívkami na této škole vytvořila silná, ale přeci jen trochu otravná fanouškovská základna. „Mám rád lidi ze školy, ale je tam pár fanynek... Občas jim říkám - budu s tebou asi tak čtyři roky, tak klid.“

Inu, co také čekáte u atraktivního teenagera, který má na Instagramu téměř 11 miliónů sledujících? Přesto se Brooklyn celý život projevuje jako velmi skromný kluk, který dobře ví, kým je. Nežije žádnými excesy, miluje svoji matku a ctí svého otce, potažmo mladší sourozence. Vždyť také text: maminčin chlapeček, který má vytetovaný poblíž svého srdce, není žádným pokusem o ironii. Brooklyn, navzdory mnoha posměškům, které se na něj z okolí snesly, jím opravdu chtěl vzdát matce úctu. ■