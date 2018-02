Partyšová popřela, že by se s manželem rozváděla: Takhle popisuje jejich hodně netradiční vztah!

Partyšová promluvila o svém manželství. Super.cz

Když na Super.cz vyšel článek o Gábině Partyšové (39) na zkoušce šatů před Plesem jako Brno , upozornila nás moderátorka na to, že se se svým manželem Danielem Farnbauerem nerozvádí, ale že žijí v odloučení. Jakmile jsme se s ní tedy znovu potkali na zahájení plesové sezóny v moravské metropoli, požádali jsme ji o vysvětlení.

Jak se to tedy vyvíjí v jejím manželství? „My jsme s mým mužem odloučení, ale ani jeden jsme nepodali žádost o rozvod, protože se máme strašně rádi,” popisuje netradiční situaci moderátorka pořadu Prásk.

„Nevím, jak to s námi bude, jestli se ještě dáme dohromady. Jsme v hezkém kontaktu, voláme si, občas se sejdeme, máme čas každý sám pro sebe. Říkala jsem si, že slovo pauza je ve vztahu zbytečné, že je to slepovaný talířek. Zjistila jsem, že pokud toho člověka máš v srdci, tak tam zůstává,” říká Gábina.

Na Ples jako Brno doprovodila Gábinu její starší sestra Monika. Na opulentní společenské akci si Partyšová o to víc uvědomila, jak jí její manžel schází. „Můj muž mi tady chybí. Doufám, že půjdeme zase na nějakou takovou akci, protože mi chybí,” říká Partyšová.

Ptali jsme se Gábiny, jak to vidí se svým manželstvím do budoucna. Její záludnou odpověď si poslechněte v našem video rozhovoru. ■