Sexy zpěvačka si pořídila odvážné šaty. Tak moc chtěla předvést vysoký rozparek, až si ho celou dobu musela hlídat

Rita Ora Foto: Super.cz / Profimedia.cz

Nevíme, kolikrát si před slavnostním večerem šaty také vyzkoušela. Ale rozparek to byl tak nekonečný, že si s ním užila hotové peklo. A to Rita není žádné stydlivé děvče.

Jenže něco jiného zkrátka je, když vkládá stylizovanou sexy fotku na Instagram, a zcela odlišné to je, pokud na veřejnosti ukáže i to, co má zůstat tajemstvím. Nevíme, jestli se jí nakonec podařilo přečkat celou akci bez úhony, ale na červeném koberci se musela velmi hlídat. ■