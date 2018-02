Štíhlounkou figuru má zatím zadarmo: Krásná přítelkyně Romana Vojtka se cpe dorty a necvičí

Petra Vraspírová Super.cz

"Už kolikrát se mě ptali, jak to mám s dietami a zdravou výživou. No, zatím opravdu žádné nedržím. Nejsem toho schopná a nemám na to vůli. Miluju sladké, a dokud to jde, tak ho prostě budu jíst. Říkala jsem si, že po třicítce už bych s tím možná měla přestat. Ale třicet už mi bylo a vidíte," smála se půvabná přítelkyně Romana Vojtka (45).

Ani cvičení prý moc nedá. "Začala jsem cvičit, když se připravoval muzikál Rocky, protože jsme tam měli docela odhalená těla. To mě trochu vyhecovalo. Ale jsem v tom hrozný lajdák. Jsem ale dost v pracovním zápřahu, tak si myslím, že posilovna není úplně nutná. Možná teď po té třicítce," krčila rameny. ■