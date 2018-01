Znovu na začátku: Oblíbená britská zpěvačka se rozvedla a svobodu slaví napěchovaným dekoltem se svými fanoušky

Fakt, že ji kdysi označili nej sexy ženou světa, připomíná k prasknutí napěchovanou krajkovou podprsenkou. Takhle řádila na druhé zastávce tour v Londýně. Profimedia.cz

Bylo velkým překvapením, když se britská veřejnost dozvěděla, že se Louise po 19 letech rozvádí. Vždyť právě sňatek s jejím dlouholetým kamarádem, a hlavně zářící fotbalovou hvězdou Jamiem Redknappem jí kdysi, na začátku její hudební kariéry tolik pomohl dostat se do popředí zájmu médií.

V té době totiž Louise opouštěla dívčí kapelu Eternal, kterou založila s kamarádkami a zahajovala sólovou dráhu. Nebylo to lehké období. Holky z kapely to v polovině devadesátých let nesly tenkrát velmi těžce. Tisk už ale o Louise věděl, a přestože spíš hodnotil, jak vypadá, než jak zpívá, všechny tři desky, které vydala, byly v Británii velmi úspěšné. V povědomí veřejnosti to byla ale navíc ´šťabajzna´, kterou právě pánský magazín FHM označil za ´nejvíc sexy ženu´ na světě.

Jenže Louise to bylo v celku jedno. Vždycky to byla taková ´ta hodná holka´. Nikdy žádné kontroverze, nikdy žádné drogy, milenci, skandály. Asi nejhorší, co se v jejím životě přihodilo, bylo to, že se na veřejnost dostal názor jejího tchána, který se domníval, že žena jako ona by měla trávit svůj život doma v kuchyni a na nějakou kariéru se vykašlat. Co tedy bylo pravou příčinou rozpadu jejího téměř dvacetiletého manželství, zůstává doposud otázkou. ■