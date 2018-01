Kim Kardashian a její čtyři sestry se v kampani ukázaly ve spodním prádle: Rodinné tajemství zůstalo neodhaleno

Kardashianky a Jennerky se sešly v jedné kampani. Profimedia.cz

Tahle kampaň musela vyjít na pořádný balík! Pětice sester Kardashianových a Jennerových se společně svlékla do spodního prádla pro značku, která se přitom neřadí k těm luxusním.

Rajcovní prádélko tentokrát nečekejme. Slavné sestry na svých tělech předvedly sportovní kalhotky a podprsenky Calvin Klein, které příliš sexy nejsou. Nejlépe placená modelka současnosti Kendall Jenner (22) s touto značkou spolupracuje dlouhodobě. Tentokrát spojila síly se svými sestrami.

O pozornost se tak musí dělit s Kim Kardashian (37), Kourtney Kardashian (38) i nastávající maminkou Khloe Kardashian (33). Největší otazník se ovšem vznáší nad nejmladší členkou slavného rodinného klanu Kylie Jenner (20). Ta má být totiž těhotná, ale na rozdíl od své sestry Khloe má potřebu svůj stav ponechat v tajnosti. V kampani tak své bříško skrývá pod dekou.

Kampaň tak opět podpořila konspirační teorii o rodinné spolupráci. Fanoušci totiž na internetu spekulují o tom, že Kylie odnosila holčičku jménem Chicago, kterou si Kim pořídila prostřednictvím náhradní matky. Pravdu se nejspíš dozvíme až v další řadě reality show Keeping Up with the Kardashians. ■