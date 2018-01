Pět dní po pětihodinové onkologické operaci manželka Jiřího Pomejeho promluvila! Nejtěžší není bolest, ale psychika!

Jiří Pomeje s manželkou Andreou Michaela Feuereislová

Jiří je teprve pět dní po operaci, v nemocnici zůstane dva měsíce. "Jirka vypadá dobře na to, že je po tak náročné operaci. Překvapilo mě to. Každopádně to nejtěžší není bolest, ale psychika," řekla Super.cz Andrea Pomeje.

Ještě před měsícem tvrdil, že by radši zemřel, než přišel o hlas, a na operaci nepůjde. Andrea byla šťastná, že vůli žít dostal a s operací souhlasil. Nyní bude nejtěžší Jirku dostat zpět do psychické pohody. ■