Piškulova tanečnice, která popletla hlavu bratrovi známé missky, se neživí jen kroucením zadečkem

Veronika Lálová prozradila, jaké jsou její pracovní sny. Super.cz

Naposledy jsme se s Veronikou setkali na startu tanečního projektu Roztančené divadlo aneb když herci tančí, kde brunetka pověstná svým tvárným pozadím působí v roli porotkyně. „Tentokrát nebudu tančit, ale budu porotcovat. Zaujmu tedy trošku jinou pozici, než kterou jsem měla ve StarDance a moc se na to těším. Jsem zvědavá na výkony všech tanečníků,” komentovala svou účast v projektu, která se podobá kultovní soutěži StarDance s tím rozdílem, že se odehrává na divadelních prknech.

Lálová ale nepůsobí pouze jako tanečnice, ráda by se uplatnila i díky mluvenému projevu. Pokukuje po profesi moderátorky. „Jsem na začátku. Dělám moderátorku i reportérku v regionální televizi. Hodně mě to baví, ale na zároveň musím uznat, že je to náročné. Hodlám se zdokonalovat a doufám, že se to podaří,” říká hvězdička východočeské televize. ■