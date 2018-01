Moc jsem mu přála nějaký zázrak! Manželka Jiřího Pomejeho, který bojuje s rakovinou, promluvila

Jirka Pomeje s manželkou Andreou Michaela Feuereislová

"Jirka je moc statečný, uvědomuje si, že ho ještě čeká složitá cesta. Za jeho rozhodnutí jsem šťastná. Rozhodl se bez jakéhokoliv nátlaku ať ze strany rodiny, nebo lékařů - sám pro sebe, ne pro někoho, což je hodně podstatné pro jeho budoucnost," řekla Super.cz Andrea.

"Hladovka i přes to, že neměla výsledek takový, jaký jsme si přáli, měla svůj smysl. Jirka teď ví, že udělal maximum, a to mu cestu na operační sál alespoň trochu ulehčí. Moc děkuje všem, co mu píší a podporují ho," říká manželka Pomejeho.

I pro ni samotnou jsou poslední měsíce velkou zkouškou a nesmírně náročným obdobím. "Moc jsem mu přála nějaký zázrak. Snažím se vše zvládat. Pár věcí se stalo složitějšími, ale to dáme. Musíme," dodala Andrea Pomeje. ■