Neuvěřitelný příběh z Výměny manželek: I když těhotná Petra kvůli svému muži skončila v azylovém domě, znovu se vzali

Petra má za sebou krutou životní zkušenost. Video: archiv TV Nova

Na obrazovky se vrátila Výměna manželek a spolu s ní historky z českých domácností. Příští epizoda odhalí osud, jaký by nevymysleli ani scenáristé televizních seriálů.

Své soukromí před celým národem odhalí Petra (39) a František (31), kteří tvoří pravdu netradiční manželský pár. Diváci se budou nejspíš hodně divit tomu, co spolu prožili.

„Rozvedli jsme se. Byla jsem těhotná, on byl mladej a blbej. Odešel ode mě, nechal mě samotnou. Vybílil mi účet a odjel. A já jsem dopadla tak, že jsem skončila na azylovém domě,“ vylíčila Petra své manželství. Ve Františkovi se ale naštěstí hnulo svědomí a dali si druhou šanci. Dokonce se znovu vzali. „Byla to katastrofa. Nechtěl bych to zažít,“ okomentoval její příběh náhradní manžel Roman.

Manželé, jejichž vztah prošel těžkou zkouškou, spolu mají osmiletého Roberta a čtyřletého Štěpána. Petra poputuje na zkušenou do rodiny Míši, kde se kromě Romana seznámí s třináctiletým Dominikem a desetiletou Laurou. ■