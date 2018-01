S Labudou (✝73) se rozloučil i závozník Otík z Vesničko má středisková: Takhle dojemně na kamaráda zavzpomínal

János Bán alias Otík se rozloučil s Mariánem Labudou. Herminapress

Na posledním rozloučení s hercem Mariánem Labudou (✝73) nemohl chybět ani herec János Bán (62), jehož u nás proslavila role zubatého prosťáčka Otíka, kterého měl v komedii Vesničko má středisková pod svými ochrannými křídly Marián Labuda alias bručoun Pávek. Do Bratislavy přijel z Budapešti.

„V den, kdy jsem se dozvěděl o smrti Mariána Labudy, jsem měl večer dost těžké představení. Dvacet minut jsem ani nevěděl, co na pódiu dělám, tak mě to vzalo. S Mariánem jsme byli přátelé dlouhá léta,“ řekl Bán pro Super.cz. „Dnešní odpolední představení v Budapešti jsem zrušil a přijel jsem do Bratislavy rozloučit se s Mariánem. Večer zase hraju,“ dodal.

Bán a Labuda spolu mluvili německy a anglicky, tykali si a vždy si báječně rozuměli. „Potkali jsme se ještě při několika natáčeních na Slovensku i v Čechách. Naposledy jsem ho viděl při oslavě jeho 70. narozenin,“ vzpomínal Bán. Maďarský herec lituje, že s Labudou nenatočil další film. „Bohužel, my herci nejsme v té pozici, že si můžeme vybrat partnera. Nás oslovují režiséři,“ dodal s lítostí v hlase.

Bán vzpomínal, že při premiéře Vesničky ve Spojených státech je s Labudou kritika označila za Laurela a Hardyho východní Evropy. „Marián mi v životě hodně dal a nikdy na něho nezapomenu,“ řekl Bán.

János Bán je v Maďarsku velmi uznávaným hercem a režisérem. Pro roli Otíka si talentovaného herce vyhlédl přímo režisér Jiří Menzel (79). A udělal dobře! Snímek mu vynesl dokonce i nominaci na Oscara. ■