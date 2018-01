Nádherná rodinka! Exmanželka Vojtka a Hůlky se pochlubila rozkošnou dcerou

Libuška Rohlíčková s rodinkou Profimedia.cz

Pro Libušku není starost o miminko žádnou novinkou. Z manželství s rockerem Pepou Vojtkem už má desetiletého syna Matyáše, a tak je, dá se říct, zkušenou maminkou. Po chlapečkovi se navíc dočkala holčičky, takže co víc si přát? Snad jen to zdraví, které je to nejdůležitější.

Z vnoučátka se raduje i Libuščina tchyně a manželka Jana Přeučila Eva Hrušková (65), kterou diváci znají coby první, černobílou Popelku.

„Jde o mé první vlastní vnouče, mám radost. My babičky se jmenujeme Eva a Libuška, proto má miminko jméno, ve kterém jsme krásně spojené,“ řekla Super.cz po narození nadšená Hrušková, jež má celkem tři syny.

Prvním manželem Rohlíčkové byl Daniel Hůlka. I ten se brzy dočká potomka. První dítě mu porodí manželka Barbora, termín mají v březnu. ■