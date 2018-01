Barbra Streisand (75) zůstává už 34 let nepřekonatelná: Takhle se za tu dobu hollywoodská ikona změnila

Barbra Streisand na Zlatých glóbech letos a v roce 1984 Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slavná herečka a režisérka měla za úkol oznámit vítězný film Tři billboardy kousek za Ebbingem. Než se tak stalo, na pódiu se pustila do kritiky. Vadilo jí, že Zlaté glóby dlouhodobě ignorují režisérky. Ceremoniál se přitom nesl v duchu emancipace a podpořil ženy čelící sexuálnímu obtěžování.

„V zákulisí jsem se dozvěděla, že jsem jedinou ženou, která dostala Zlatý glóbus za nejlepší režii. Bylo to v roce 1984. To už je 34 let! V Hollywoodu přitom vzniká spousta filmů, které skvěle zrežírovaly ženy,“ upozornila Streisand na pokrytectví filmového průmyslu.

Pětasedmdesátiletá hvězda získala v roce 1984 Zlatý glóbus za režii muzikálu Jentl. Po ní už žádná žena tento úspěch nezopakovala. Také letos bylo nominováno pět mužů - Steven Spielberg, Christopher Nolan, Guillermo del Toro, Ridley Scott a vítězný Martin McDonagh.

Většina dam se shodla na tom, že si nominaci zasloužila Greta Gerwing za film Lady Bird, který získal dva Zlaté glóby. Streisand by nominovala také Patty Jenkins za komiksovou adaptaci Wonder Woman. Od časů, kdy Barbra převzala Zlatý glóbus za Jentl, se toho v Hollywoodu moc nezměnilo. Uplynulá léta jsou zřejmá jen na její tváři. Rovné vlasy jí ovšem sluší mnohem více než kudrlinky. ■