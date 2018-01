Obdivovaná celebrita se na pláži ukázala v bikinách: Těhotná prý není, jen se přejedla

Modelka se zbytečně obává kritiky. Profimedia.cz

Nový rok Karrueche Tran (29) přivítala na pláži v mexickém letovisku Cabo San Lucas. Předem se obrnila proti komentářům, které by mohly řešit její oblejší křivky.

Bývalka Chrise Browna, s níž raper randil v době, kdy mu to neklapalo s Rihannou, se v bikinách rozhodně nemá za co stydět. Přesto počítá s tím, že se může setkat s kritikou. „Nejsem těhotná. Jen jsem se přejedla,“ napsala ještě před odletem do Mexika na Instagramu, kde ji sleduje přes sedm miliónů fanoušků.

Karrueche ale může být bez obav. Ve fialových bikinách byla na pláži pořádně sexy. Pokud nějaké to kilo přibrala, nemusí si vůbec dělat starosti. Abnormální vyhublost už totiž není v módě. Modelka a herečka ze seriálu The Bay je v současné době partnerkou hráče amerického fotbalu Victora Cruze. Možná se její bříško brzy zakulatí nejen kvůli větší porci jídla. ■