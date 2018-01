Jakub Prachař vidí budoucnost černě: Spadne asteroid a budeme žít ve sklepech bez elektřiny

Jakub Prachař Super.cz

Čertoviny, kde si zahrál čerta, byly první filmovou pohádkou Jakuba Prachaře (34). Na to, že se na ni jednou podívá i jeho dcera Mia, se ale netěší. V době, kdy by jí rozuměla, už podle něj nebude fungovat elektřina a lidé budou žít ve sklepech a krytech. O budoucnosti má dost depresivní představy.

Nejprve jsme si ale povídali o jeho pohádkové roli. "Nejdůležitější dát si pozor na tu oháňku," mínil Kuba, a když vysvětloval svoji motivaci roli vzít, zopakoval historku, kterou můžete slyšet už v tomto videu z natáčení. A pak jsme se zase vrátili k ocasu. "Důležité je nehrát s ním ty věci, které už byly v předchozích pohádkách," doplnil a na náš zvídavý dotaz, zda si tedy někdy oháňku nepřišlápl anebo nezavřel do dveří, odpověděl záporně. Byl opatrný. "Probíhala domácí příprava, aby nenastaly situace, které by mne mohly omezovat v tom, myslím, nadstandardním výkonu, který jsem podal," doplnil.

Prince by si prý místo čerta zahrát nechtěl. "V další pohádce bych si chtěl zahrát třeba hada," zasnil se, že by byl vlastně jedním velkým ocasem. "No anebo chobotnici pod kamenem, že bych nebyl vidět, ale jenom slyšet," sklouzl spíš k dabingové roli. "No ale já bych chtěl mít celý natáčecí den, že bych tam byl, ale nebyl bych vidět," oponoval.

A jak se těší, až se na něj jako na pohádkovou postavu podívá jeho dcera Mia? "Já si myslím, že až moje dcera dospěje, tak už nebude svět existovat tak, jak ho známe. Všechny věci, které jsem doteď udělal, už taky nebudou existovat a budeme žít někde v podzemních dírách. A tak mě naštěstí nikdy neuvidí. Cítím, že ten pád asteroidu přijde velice brzy. Sklep máme připravený," uzavřel. ■