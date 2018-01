Mladá popová hvězda se v bikinách na párty oddávala činnosti zavánějící ilegalitou

Ale, ale, ale... Copak to se dělá, Halsey? Foto: Super.cz/Profimedia

Raper G-Eazy (28) si právě domnul nos a podíval se na svou přítelkyni Halsey. Ta si ukazovákem levé ruky přimáčkla nosní dírku. K té druhé si přiložila cosi, co nápadně připomíná malou lžičku. Šňupla a lehce zaklonila hlavu.

Tvář mladé popové hvězdy na chvíli překryl trochu strnulý úsměv, ale zdá se, že nic vážného se jí nepřihodilo. Výlet do Miami, kde na luxusní jachtě tráví společné chvíle s partnerem a přáteli, se právě začal rozjíždět... Tohle vypadá na prázdniny ´se vším všudy´. Pokud zpěvačka šňupala návykovou látku, mohlo by jí to přitížit.

Autorka hitu Bad At Love, pravým jménem Ashley Nicolette Frangipane, se totiž netají tím, že trpí bipolární poruchou, kterou jí diagnostikovali už v šestnácti letech. Tehdy se u ní nemoc začala razantně projevovat. S touto diagnózou se léčil také třeba herec Miloš Kopecký (†73), hollywoodská star Catherine Zeta-Jones (48). Maniodeprese (jiný název pro totéž) trápila zpěváka Petra Muka (✝45) a jejím atakům čas od času podlehne i irská písničkářka Sinéad O'Connor (51). ■