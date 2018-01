Partnery pustily k vodě a hupsly spolu do sauny: Takhle se stresu po svátcích zbavují české zpěvačky!

Zpěvačky Renata Drössler a Edita Randová šly holčičí drby probrat do sauny. Foto: Olga Hrušková

Po vánočních svátcích a bujarých silvestrovských oslavách je potřeba pořádně zrelaxovat! Toho se důsledně drží hned dvě české zpěvačky, které si díky svým oborům nelezou vzájemně do zelí, nemusí se přetvařovat a mají se tím pádem i rády. Řeč je o operní divě Editě Randové a první dámě českého šansonu Renatě Drössler (54).

Obě kamarádky pustily krátce po Novém roce své partnery na chvíli k vodě a vyrazily do sauny. „Užily jsme si to a probraly novinky z doby, kdy jsme se nestihly vidět, už jsem to potřebovala jako sůl,“ svěřila Super.cz Edita Randová.

Jako operní diva šíří Edita slávu české klasické hudby hlavně na koncertech a turné v zahraničí. Zatím poslední vánoční koncert měla v Chicagu, ale už se připravuje na další. „Ještě v lednu mě čeká koncert na italské Elbě, pak bude následovat Francie, Španělsko, ale také Česká republika,“ dodává ke svému pracovnímu programu Edita.

Renata Drössler se svými šansony křižuje hlavně naši republiku. Teď pro své fanoušky připravila dárek v podobě nové desky. „Natočila jsem živé album autorských songů Petra Ožany. Stále vystupuji po celé republice se svými šansony, s pořadem Pocta Haně Hegerové, hraji v představení Edith a Marlene a taky učím, což mě pořád velmi obohacuje,“ nastínila svůj nejbližší program známá šansoniérka. „Už se těším až se zase uvidíme, času pro sebe mám strašně málo," dodala. ■