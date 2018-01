V kožešinových botách od Ježíška nohy nezebou: Richard Genzer s přítelkyní si užívají pohodu na horách

Markéta se pochlubila botami od Ježíška, tedy od Richarda. Super.cz

Richard Genzer (51) s přítelkyní Markétou Jiránkovou si užívají mezi svátky pohodu na horách. Už pátým rokem vyrazili společně do Špindlerova Mlýna. Geňa sem jezdí už od dětství, Markéta do doby, než se s ním poznala, jezdívala v Česku spíš do Harrachova nebo vyrážela za hranice země do Alp.