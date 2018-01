Ten nejkrásnější vánoční dárek: Oblíbený herec z Ulice se stal tatínkem

Tomáš Dastlík je otcem. Foto: Facebook T. Dastlíka

„Štědrý večer. Nebyl doma. Stromeček malinkatý, žádná světýlka, svíčka také nesměla hořet. A přesto byl tím nejkrásnějším vánočním večerem, který jsem kdy zažil,“ rozplýval se na sociální síti nadšený herec.

„Ještě dvě hodiny před porodem jsme byli v divadle Ungelt, kde mě Eliška fotila s mými kolegy. Potom jsme si zašli na večeři, no a pak už se to semlelo hodně rychle. Doma jsme jen vzali tašku s věcmi do porodnice, kterou jsme už naštěstí měli připravenou. Do porodnice jsem už uháněl tak rychle, že se to určitě neobejde bez několika pokut,“ dodal pro TV Nova novopečený tatínek, kterému Super.cz gratuluje! ■