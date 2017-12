Roman Vojtek není žádný troškař. Dětem pořídí o Vánocích rovnou dva stromky

Romanův syn Benedikt zná Petru od pěti měsíců. Michaela Feuereislová

„Já dostával jako malý často měkkouše, což bylo právě to, co jsem nechtěl. Dopisy se nepsaly, takže rodiče mi pořizovali většinou praktické dárky, a ne ty, co pro mě byly vysněné,“ přiznal herec, který prý měl největší radost z lyží, které opravdu byly nejen praktické, ale i jeho vysněné.

Dopis se u Vojtků píše začátkem prosince, aby to Ježíšek stihl všechno pořídit. „Dáváme dopis za okno a pokaždé do druhého dne zmizí. Vzhledem k tomu, že děti pokaždé něco z dopisu dostanou, tak to asi bude ten Ježíšek. Snad ho příští rok uvidíme. Zatím nám vždycky uletěl,“ řekl.

A jak to má vlastně Roman s plány do budoucna, co se týče rozšíření rodiny? „Určitě bych chtěl ještě alespoň jedno dítě. S Petrou se o tom bavíme, ale není to zrovna nějak aktuálně v plánu,“ přiznal něco málo ze soukromí Vojtek. Sourozencům by se prý nebránili ani Editka s Benďou.

Je něco, co by si sám herec letos přál pod stromečkem najít? „Já jsem momentálně šťastný, přešťastný, takže jediné přání je, aby byli všichni zdraví,“ dodal.

Společné Vánoce však u Romana nebudou. „Přesně o Vánocích budou se svou maminkou, pak si je vezmu já. Stromečky budou mít bohužel dva, ale nedá se nic dělat. Jsem rád, že jsme se dohodli. Jinak mám děti třikrát v týdnu, čehož si cením,“ dodal. ■