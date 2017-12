Malvína Pachlová Super.cz

Na to, že by jí ho odvedla nějaká půvabná Indiánka, Malvína vůbec nemyslí. "Jsem ráda, že po dlouhé době rodiče navštíví. A my si důvěřujeme. Já věřím jemu a on mně. Naopak si myslím, že by mohl aspoň trošku žárlit. Ale to on ne. Žárlivou majetnickou povahu, která se Jihoameričanům přisuzuje, rozhodně nemá," míní Malvína.

Herečka tak svátky stráví s bratrem a s rodiči a pak zase naskočí do práce, mj. do muzikálu Mýdlový princ, v němž hraje s kamarádkou Terezou Kostkovou, díky které jsme se vlastně potkali. Malvína totiž byla jedním z hostů na vernisáži Tereziných fotografií z Mallorky, na kterou jsme byli také pozváni. ■