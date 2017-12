Být sexy dá někdy práci. Modelka, která zamířila z kufru auta do písku, by mohla vyprávět

Tanya Mityushina při práci Profimedia.cz

Tanya, jak je její jméno uváděno v agenturách i v časopisech, vyrostla v ruském Permu a dětství strávila ponořená v knihách. „Když jsem byla malá, moje matka vlastnila obchod s knihami, což bylo výhodné, protože miluji četbu. Dá se říct, že jsem knihomol. Vždycky jsem se donutila dočíst knihu do konce, ať se dělo, co se dělo. Což se vyplatilo, když došlo na Doktora Živaga, to bylo utrpení, až na posledních pár kapitol, kdy se to celé propojí,“ uvedla. Později přesídlila do Los Angeles, kde pracovala v Hollywoodu jako redaktorka v talentové agentuře.

Momentálně se naplno věnuje modelingu, na stránkách časopisů (Sports Illustrated, Luxury Life, Cosmopolitan, GQ...) vypadá skvěle. Jak takové focení vypadá, se podívejte níž. ■