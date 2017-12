To bychom do moderujícího drsňáka neřekli: Má potetovanou polovinu těla, přitom má fóbii z jehel

Petr Vágner při odběrech krve skoro omdlívá. Foto: archiv FTV Prima

Moderátor Petr Vágner (40) je pravidelným dárcem krve, přestože to pro něj není příjemný zážitek. „Dal jsem si jako závazek, že do konce roku půjdu darovat krev. Tak jsem to teď před Vánocemi splnil,“ pochlubil se.