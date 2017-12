Vzpomínáte na zpívající hvězdičku z osmdesátek Michaelu Linkovou? Takhle dnes vypadá

Takhle dnes vypadá někdější popová hvězdička Michaela Linková, která dnes zpívá už jen pro radost. Foto: Archiv Michaely Linkové

Televizní dívka Líza, Bílý měsíc, Tajná láska, Já si počkám, Abeceda lásky, To by tak hrálo. To jsou některé ze známých písniček zpěvačky, která v polovině osmdesátých let poutala pozornost nejen barvou hlasu, brutální trvalou, ale také sexy sukýnkami. Vyučená kadeřnice Michaela Linková se tehdy zařadila na pár let mezi hvězdičky tuzemského popu osmdesátých let. Co dělá dnes?