Na Plese upírů už mají napečeno: Muzikálové hvězdy se pochlubily vánočním cukrovím

Muzikáloví upíři vyndali zuby a napekli cukroví. Foto: archiv E. Ochmanové

“Dárky ještě nemám nakoupené, ale díky našemu upířímu pečení už mám aspoň cukroví," říká Laco, který bude svátky trávit se svým partnerem a s rodinou. Díky holkám tak bude moct přivézt i klasické rohlíčky, o ty se postarala Míša, Elis experimentovala a místo klasických vlašských ořechů do těsta přidala drcené pistáciové. "Trošku jsme se trumfovaly," smály se Míša s Elis.

Elis s přítelem navíc usmažila řízky, Míša dorazila s mísou bramborového salátu. “Udělali jsme si takové malé společné Vánoce, jen dárky jsme si nedávali,” shodli se zpěváci, kteří mají do konce roku ještě pár společných představení a pak si udělají prázdniny až do 12. ledna, kdy se Ples upírů začne opět uvádět. Mimochodem, kdo by chtěl vstupenky na Ples upírů věnovat jako vánoční dárek, tak je ještě do 20. prosince může koupit s patnáctiprocentní vánoční slevou. ■