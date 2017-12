30 centimetrů vlasů je pryč! Krásná přítelkyně Kazmy se nechala ostříhat. Co na ni říkáte?

Andrea Kalousová Foto: Super.cz/ archiv A. Kalousové

"Dlouhé vlasy, krátký rozum. Zkusila jsem to zkrátit, tak uvidíme. Poslední dobou okolo mě si spíš spousta holek nechává vlasy prodloužit, ale já tak nějak prošvihla tu éru krátkých vlasů a tak ten čas pro mě přišel právě teď," vysvětlila změnu Kalousová.

A je nadšená. "Já jsem se dlouho necítila tak lehce. Strašně mě to baví, furt si hrabu do vlasů a koukám se na ně do zrcadla, jak nějakej úchylák, ale mám z toho prostě jen strašnou radost. Radost jednak z toho, že to fakt vypadá tak šik a taky z toho, že jsem se rozhodla a vážně to udělala," dodala Kalousová. A my jen dodáváme, že jí to vážně sluší! ■