Dan Hůlka spolu s manželkou "netěhotní" a břicho mu nenarostlo: Zpěvák je před novou muzikálovou rolí v kondici

Daniel Hůlka Super.cz

"Že se z toho stane muzikál a já si v něm zahraju hlavní roli, jsem si ale neuměl představit. Zdeněk mi tím udělal obrovskou radost," řekl Super.cz zpěvák, jemuž napsal skladatel roli přímo na tělo. To ovšem není výjimkou. "Už od Monte Crista mi psali autoři muzikály přímo do pusy, což je asi největší kariérní štěstí, které jsem mohl mít. V Draculovi jsem byl ještě druhým obsazením, ale nakonec to dopadlo, jak to dopadlo," zavzpomínal i na roli, která ho proslavila nejvíc.

Na Dana jsme slyšeli samou chválu, co se účasti na zkouškách týče. To u něj nebývá běžné. "Je to tím, že se tady dala dohromady skupinka lidí, se kterými je radost pracovat. Pro mne je zážitek i práce na té činohře s režisérem Jiřím Adamcem (69) a tak dobrými činoherci jakými jsou Miroslav Etzler (53) a Pavel Soukup, kteří ztvárňují spisovatele Defoea. Všichni se mi snaží pomoct a dáváme to společně dohromady," svěřil Hůlka.

Mile nás překvapila i jeho postava. Místo toho, aby také "těhotněl" a přibíral spolu s manželkou Barborou, která mu v březnu porodí prvního potomka, Dan zhubnul. "Nehubnul jsem úmyslně, jestli se vám to zdá, tak děkuju za pochvalu," skoro se začervenal Hůlka. ■