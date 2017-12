Za pár měsíců se stane otcem: Daniel Hůlka chystá pro rodinu nový dům, aby nemuseli bydlet v mobilheimu

Daniel Hůlka Super.cz

"Takže to není úplně ve stejnou dobu a myslím si, že ta práce vůbec s rodinným životem nekoliduje," míní zpěvák. Rád by si troufnul i na činnosti jako přebalování, oblékání miminka nebo stříhání nehtíků. "Jestli mě k tomu tedy maminka pustí. Ale jsou to věci, které život přinese a myslím si, že se to naučím," smál se Hůlka.

Zatím s manželkou bydlí v mobilheimu na zahradě u svého domu, který už je neobyvatelný. Na jeho místě chce postavit nový a věří, že by se to dalo příští rok stihnout. "Po novém roce nastane demolice a někdy v březnu nebo v dubnu se začne stavět. Otázka je, jak to bude dlouho trvat," krčil rameny Dan. ■