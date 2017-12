Nela Slováková promluvila o dalším zákroku: Tyhle hvězdičky v intimní oblasti chce dát pryč

Nela Slováková Super.cz

"Nos a prsa byly razantní změny. Horní ret jsem tenkrát potřebovala, ale už dlouho jsem nebyla, teď jedu trošku tu přirozenost. Pořád mi ten horní ret drží. Teď zvažuju odstranění tetování. Mám to v hlavě, ale musím si o tom nejdřív hodně přečíst. Jsou to hvězdičky, jsou trošku vidět na bříšku. Většina mých tetování není vidět, mám čtyři a dolů by šlo to jedno," řekla Super.cz Nela.

Na otevření obchodu s módou překvapila také novými rovnátky. A pořádně viditelnými. "Bylo mi doporučeno si dát nejstarší rovnátka, že mají rychlejší účinek. Tak jsem si nechala poradit a mám plechovou hubu," dodala s úsměvem Slováková. ■