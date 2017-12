Buclatá hvězdička (12) reality show se opět stala tetou. Její sedmnáctiletá sestra porodila dceru

Sestry Alana a Lauryn nebo, chcete-li, Honey Boo Boo a Pumpkin Profimedia.cz

Zatímco doposud nejmladší článek rodiny měl vlastní reality show Here Comes Honey Boo Boo, matka Alany a Lauryn June má pořad Mama June: From Not To Hot. Právě v něm teenagerka těhotenství oznámila, v reality shows svých příbuzných nemohla chybět. Otcem dítěte je snoubenec Lauryn, o tři roky starší Joshua Efird.

June má sice ještě další dvě dcery, Jessicu a Annu, která z ní udělala už dvojnásobnou babičku (opět děvčat), nejslavnějším dítětem rodiny zatím zůstává Alana. Tu matka, tehdy velmi obézní (právě k hubnutí odkazuje název její reality show), vozila už jako sedmiletou oplácanou holčičku po různých dětských soutěžích krásy, což v divácích budilo velké vášně. ■