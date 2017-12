Absolonová v slzách: Víme, co ji před Vánocemi rozplakalo

Monika Absolonová Super.cz

"Emotivní to bylo strašně. Přála bych všem dětem, aby se brzy uzdravily a rodičům pevné nervy. Musí to být na psychiku hrozně náročný. Je to nepředstavitelné. Vůbec to nedávám, vidět děti s bolístkou. Je to hrůzostrašný," řekla Super.cz Monika na akci Kapky naděje.

Absolonová byla v roli čerta dokonalá. A skvěle namaskovaná. Sama si pochvalovala, se že doma ráno nemusela líčit. "Považuju to za výhodu. A osobní terapii. Už jako malá jsem se bála čertů, jsem ráda, že jsem si ho mohla vyzkoušet. Měla jsem divokou fantazii a živé sny. Vůbec jsem nemohla čerta vidět, ani za sklem auta," dodala Absolonová. ■