Americký skladatel a herec bude podruhé tatínkem. Na jeho ženě je znát, že už hodně brzy

Lin-Manuel Miranda a jeho žena Vanessa Nadal Profimedia.cz

Miranda je známou a populární tváří především na americké muzikálové scéně. Mnoho příznivců získal právě díky Hamiltonovi, a to i z řad odborné veřejnosti. Muzikál má na kontě několik cen včetně Tony, Grammy a jeho knižní podoba rovněž Pulitzerovu cenu (v kategorii drama).

Premiéru měl Hamilton v The Public Theatre, až později se přesunul na Broadway a následně i mimo New York. Do Chicaga a v rámci amerického turné i do dalších měst. Chystá se jeho pokračování a uvádět se bude i v Londýně. A připravuje se prý i filmová verze. ■