Zimní kolekce trochu jinak: Herečka ukázala ňadra v síti

Herečka Blanca Blanco se venku svlékla do velmi sporého oděvu. Profimedia.cz

Její hvězda začala svítit teprve nedávno, ale o to jasněji. Krásná herečka původem z Dominikánské republiky si uprostřed natáčení filmu užila jeden odpočinkový den a vyrazila si do parku na velmi uvolněnou procházku, tak trochu po vzoru pohádkové Koloběžky.

Blanca Blanco (36) totiž nebyla nahá, ale ani zcela oblečená. Na sobě měla pouze tmavé brýle, červený slamák se širokou krempou, v téže barvě i krátké šortky a střevíčky. A pak už jen síťovaný top a pod ním vůbec nic. Že by šestatřicetiletá kráska před vycházkou degustovala silné kalifornské víno? Je sice vyhlášenou exhibicionistkou a ráda své tělo předvádí ve svůdných pózách, ale tohle už je trochu moc i na ni... Aby takhle vyrazila v centru Los Angeles do parku? To už je pravděpodobnějším důvodem prohraná sázka.

Poslední roky jsou pro herečku přelomové. Vždyť letos šlo do kin šest filmů, ve kterých Blanca hraje a v příštím roce má mít premiéru rovnou sedm snímků s její účastí. Nejde ovšem o žádnou áčkovou produkci. ■