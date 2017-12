Češka na světovém finále modelingové soutěže nezabodovala, Slovenka se probojovala mezi nejlepších deset

Nataša Košťová je se probojovala mezi deset nejkrásnějších modelek světa. Foto: Elite Model Look

Vítězi letošního ročníku se totiž stali sedmnáctiletý Antonio Freitas z Brazílie a patnáctiletá Valeria Chenskaya z Ruska.

Mezi třiašedesáti finalisty z celého světa ale zabodovala půvabná Slovenka Nataša Košťová. Vítězka národního finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look SR 2017 se dostala do výběru deseti nejkrásnějších začínajících modelek světa, což jí otevřelo neskutečné možnosti.

Úspěch patnáctileté dívky z Košic přinesl dvouletou smlouvu ve světové síti modelingové agentury Elite, která jí umožňuje vydělat si v průběhu dvou let v přepočtu minimálně 1 200 000 korun. „Po úspěších českých světových vítězek z posledních let Evy Klímkové, Báry Podzimkové a Jany Tvrdíkové jsem rád, že opět zabodovalo Slovensko a Nataša tak navázala na úspěchy Lindy Nývltové, Míši Kociánové či Michaely Hlaváčkové,” říká Saša Jány, ředitel soutěže Schwarzkopf Elite Model Look pro Českou a Slovenskou republiku.

Nataša nemusí být smutná z toho, že nestanula na stupních vítězů. V tomto ohledu jí dávala rady jiná přítomná Slovenka, světově úspěšná topmodelka Michaela Kociánová, která dorazila na světové finále do Milána s kamarádkou Lindou Vojtovou (32). „Linda před lety tuto soutěž vyhrála, já jsem nevyhrála a obě tady dnes stojíme na takové pozici. Je to úžasný start a možnost posílit své ego vyhrát světové Elite. Určitě by ale neměla házet flintu do žita, protože její kariéra teprve začíná,” rozdává rady Michaela Kociánová. ■