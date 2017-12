Rozbulel se jak malý kluk: Takhle dojatého Blikance Tomáše Řepku jste ještě nikdy neviděli!

Dojatý Tomáš Řepka Super.cz

Lidé si ho ještě z dob, kdy pobíhal na nejen reprezentačním trávníku, pamatují jako tvrďáka, který k výbuchům vzteků neměl nikdy daleko. Ale Tomáš Řepka (43) je dnes už úplně někdo jiný. Hlavně kvůli tomu, co prožil, jak o všechny vlastní vinou přišel, a přesto mu jeho nejbližší dali další šanci. Podívejte se na video, do fotogalerie a přečtěte si, co nám k tomu pověděl!

„Že jsem se rozplakal? To jsem já. Vždycky jsem byl takový. Dřív mě řadili do nějakého šuplíku, aniž by věděli, jaký ve skutečnosti jsem. Můžete se na to připravovat, jak chcete, ale dneska mě to prostě vzalo. Byla tu spousta kamarádů, lidí, kteří mě nezatratili, mám tu jednu rodinu, druhou rodinu, viděl jsem tu svoje děti, proto to najednou bouchlo. Emoce ve mně byly nashromážděné,“ řekl Super.cz Řepka na křtu své třetí knihy Děkuju, která je prý zatím jeho nejupřímnější zpovědí.

Někteří budou asi opět rýpat do jeho partnerky Kateřiny Kristelové, o níž zlí jazykové tvrdí, že ho vodí jako loutku a že za knížkou stejně stojí ona. Přitom o ní Tomáš prohlašuje, že mu zachránila život a že si do ničeho mluvit nenechá.

„Kačka to nemá ráda, ale je můj strážný anděl. Poznala mě na úplném dně. Najednou přišla její ruka a vytáhla mě. Nenašla si toho Řepku, který byl ve své době největší bombarďák. Byl jsem v té době v uvozovkách nahý. A proto jí tak říkám. Bůhví, jak by to dopadlo, kdyby Kačka nepřišla,“ dodal Řepka s tím, že to nebylo za pět minut dvanáct, ale již po poledni. ■