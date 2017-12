Intimní gesta i po rozchodu: Lucie Bílá s expřítelem se ukázali na veřejnosti, éterem létal smutek

Lucie Bílá a Radek Filipi Michaela Feuereislová

Zatímco zpěvačka by mohla mít za sebou i nejhorší den života a před lidmi se bude usmívat, jako by vyhrála v prvním pořadí v loterii, na Radkovi jako by byl znát nevýslovný smutek a možná i výčitky!

Filipi dál totiž zůstává v týmu Lucky, dělá jí ochránce a doprovod, vozí ji všude, kam potřebuje. Nejinak tomu bylo ve čtvrtek, když dorazili na jednu pražskou loď, kde se konaly druhé narozeniny jejího promotéra.

„Lucka byla výborná. Stavila se nakrátko, protože měla další povinnosti, ale jako vždy byla bezprostřední a usmívala se na všechny strany. Popřála nám k narozeninám a dojemné bylo, když si při písničce vytáhla na pódium Martu Kubišovou. Říkala, že ji obdivuje a miluje,“ pochvaloval si Bílou organizátor Petr Větrovský.

Opodál stál Filipi, který házel na všechny okolo přísné pohledy, což pomohlo tomu, že se ho nikdo s ohledem na své zdraví radši na nic neptal. V jeho výrazu jako bychom ale také vyčetli smutek a možná, kdo ví, i němou výčitku.

Zajímavé bylo pozorovat i jeho doteky. Když držel bývalé přítelkyni ruku při chůzi do schodů, byla to možná jen klasická galantnost. Pak se ale možná jen mimoděk, ale majetnicky dotkl i jejího ramene, což ochranka úplně standardně nedělá. Těžko říci, jestli to má se svou bývalou láskou v srdci vyřešené! ■