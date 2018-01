Účes neřeší jen ženy. Když Filipovi Blažkovi povyrostly vlasy o milimetr, byl prý šílený

Andělský účes je dávno minulostí, teď je za drsňáka. Super.cz

Do naší paměti se zapsal díky pohádce Nesmrtelná teta jako krasavec Matěj s dlouhými kučeravými vlasy, dnes už má Filip Blažek (44) vlasy krátké, svou kštici však nepřestává řešit.

Populární herec pravidelně dochází do pánského holičství, a když má mezi návštěvami náhodou příliš dlouhou pauzu, je celý nesvůj. „Když jsem začal chodit do toho barberu, kde je dokonalá úprava, tak stačí, aby vlasy vyrostly o milimetr a člověk je z toho úplně šílenej. Dlouhé vlasy stačily stáhnout do culíku a byl klid,” usmívá se Filip.

Který účes Filipovi tedy víc vyhovoval? „ Když jsem měl hodně krátké vlasy, tak to bylo dobré na motorku nebo na sport. Teď to nechávám dorůst,” říká. Bohatou hřívu z blond prstýnků už na hercově nejspíš nikdy neuvidíme. „Už je to na hlavě řídké, tak není čas na žádné frajeřiny,” říká Filip Blažek. ■