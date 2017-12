Před osmi lety bojovala s chorobou, která se stala osudnou její milované mamince. Jak je na tom dnes Patricia Kelly?

Výrazná členka Kelly Family o boji se zákeřnou nemocí Super.cz

Například jedna z nejvýraznějších členů rodinného bandu Patricia Kelly před osmi lety bojovala s rakovinou prsu. Když jsme se s ní setkali v jednom pražském hotelu u příležitosti rozhovoru, tak působila velmi zdravě a plná energie, přesto jsme se zajímali o její stav. „Cítím se velmi dobře. Jsem zdravá a vyléčená. Je to už osm let a je to za mnou. Cítím se fit, dělám sport, starám se o sebe, jím zdravě, modlím se, díky čemuž se asi taky cítím zdravě,” potěšila nás svou reakcí zpěvačka, která se nemůže dočkat, že bude se sourozenci znovu koncertovat. „Cítím se fantasticky, cítím se požehnaná, že můžu vyrazit na turné s mými bratry a sestrami po mnoha letech. Vždycky to byl můj sen. Jsem velmi emotivní, pokud se jedná o tento návrat. Ale neřeším to, chci být emotivní.”

V šestatřiceti letech Patricii nějaký vnitřní hlas začal našeptávat, aby se nechala vyšetřit na mamografu. Po nějaké době váhání zpěvačka vyšetření podstoupila a zjistilo se, že skutečně trpí předstupněm agresivní formy rakoviny, na kterou před lety zemřela její maminka. Zpěvačka prošla dlouhou cestou, než si dovolila říct, že se cítí uzdravená. Poté, co jí po amputaci prsu lékaři voperovali silikonový implantát, se musela například znovu učit hrát na harfu. Za pomoci svého manžela Denise a dalších členů rodiny ale těžké období překonala a druhé nabádá k prevenci. „Více si vážím života. Každé ráno, když vstanu, tak jsem vděčná za to, že jsem na světě. Samozřejmě se více starám o sebe a také o mého manžela a děti, kteří jsou pro mě obrovsky důležití,” říká Patrica Kelly. ■