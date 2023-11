„Ričí nebude sedět v koutě.“ Richard Krajčo a jeho partnerka už zase tančí, fanoušky pobavili vtipným videem!

Richard Krajčo a Dominika Rošková Foto: Česká televize/Mikuláš Křepelka

Sobotní odchod právě tohoto páru byl pro diváky velkým překvapením. Na parketu jako poslední stáli se svými tanečníky Richard Krajčo a Iva Kubelková (46), volba diváků nakonec neposlala do dalšího kola ostravského herce a zpěváka. „Nebylo to pro mě překvapení, cítil jsem, že to takhle bude. Všichni lidé tady fenomenálně tančí, je to neuvěřitelné, nedá se vůbec tipovat, kdo vypadne, může to být vlastně kdokoliv a asi to ani nebude souviset s tím, jestli dobře zatančil nebo ne,“ řekl Super.cz.

Richard a Dominika se netajili tím, že mezi nimi vzniklo velké přátelství. „Dalo mi to skvělého kamaráda i kamarádku, tím myslím Karin a Richardovu rodinu, měli jsme čas se sblížit a skvěle se poznat a poznat Richarda i jinak, než ho znají běžní lidé, jsi úžasný člověk,“ řekla směrem ke svému tanečnímu protějšku. A tak není divu, že ani jeden z nich nechtěl skončit a v tanci pokračují i přes oficiální soutěžní stopku.

Společně nacvičili už část nového tance na hudbu ze slavného filmu Hříšný tanec, oproti originálu se ale v roli Patricka Swayzeho objevila právě Dominika a s hláškou „Ričí nebude sedět v koutě“ vytáhla zpěváka na parket. Fanoušci zatím mohli vidět jen kousek vystoupení, pár ale slíbil, že číslo nacvičí celé. A tak se mají fanoušci rozhodně na co těšit. ■