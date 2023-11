Dvouletá dcera Ornelly Koktové podstoupila operaci v plné anestezii: Nic nenechávejte náhodě, apeluje na rodiče

Lilinka Ornelly a Josefa Koktových podstoupila operaci. Foto: se svolením O. Koktové

„Lilinka se narodila se znamínkem na hlavě. Mně se to úplně nezdálo, i naše pediatrička říkala, ať to monitorujeme. Trošku mi přišlo, že se to i zvětšuje, tak jsme se objednali do Motola a čekali jsme asi půl roku, než šla na vyšetření. Udělali i nějaké onkologické konzilium a rozhodli, že bude nejlepší, když to půjde pryč, tak nás poslali do vinohradské nemocnice,“ svěřila se Ornella Koktová (30) už z nemocnice den před operací s tím, že pociťuje nervozitu, ale také respekt.

Její statečná dceruška Lilinka podstoupila operaci v úterý a na nějakou dobu ještě bude pod lékařským dohledem, jak Ornella informovala. Zároveň apeluje na rodiče, aby znaménka svých dětí nepodceňovali.

„Lilinka má operaci zdárně za sebou a je vážně neskutečně statečná. Odběry krve bez pípnutí a ‚boje‘, na veškerých prohlídkách ochotně spolupracovala, a když bylo třeba, ani se nepohnula. Na sále rozdávala úsměvy a opět splnila vše podle pokynů, a to i bez mojí přítomnosti. Vážně je to náš andílek. Moc bych taky chtěla ještě jednou poděkovat paní MUDr. Dřevínkové a celému týmu ve vinohradské nemocnici. A všem ostatním bych jen ráda řekla – dávejte si pozor na znamínka a nic nenechávejte náhodě,“ dodala trojnásobná maminka. ■