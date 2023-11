Kosmonautka Drábová i Rottrová na motorce. Hvězdy různých oborů pózovaly v hodně neobvyklém kalendáři

Dana Drábová v kalendáři Proměny Fantazie 24 Foto: Lenka Hatašová

Autorkou projektu s názvem Proměny Fantazie 24 je známá fotografka Lenka Hatašová. Ta do kalendáře zvěčnila celou řadu známých osobností z nejrůznějších oborů. Kalendář zdobí mimo jiné zpěvák Václav Noid Bárta (43), herečka Tereza Kostková (47), ale i moderátorka Lucie Výborná, kuchař Zdeněk Pohlreich (66) nebo jaderná inženýrka Dana Drábová a další hvězdy svých oborů.

„Stylizace českých hvězd do podoby známých osobností nejen ze světa filmu tak, jak jsme je znávali dříve, skončila. Ke třicátým narozeninám nadace jsme vytvořili něco, co tu ještě nebylo, a myslím, že jde o průlomový počin svého druhu. Nejde ani tak o fotografie jako o fotografické obrazy založené na klasických portrétech kombinovaných s fotografickou syntézou - tedy tím nejnovějším, co moderní technologie dnes nabízejí,“ popsala současnou podobu kalendáře jeho autorka Lenka Hatašová.

Ta svůj nový počin označila za absolutní experiment a úchvatný proces. „Poprvé ve své fotografické kariéře jsem mohla dát naprostý průchod své fantazii a dokonale ji zhmotnit. Nedílnou součástí fotografických obrazů jsou i jejich názvy, do kterých jsem se částečně pokusila zakomponovat svou životní filozofii i humor,“ prozradila Hatašová.

Kalendář Proměny se za roky své existence stal sběratelským artefaktem, mezi sběrateli umění a dražiteli kolují i velkoformátové zvětšeniny originálů samotných portrétů, které je i letos možné opět ve prospěch nadace vydražit. Ta si již léta klade za cíl humanizaci dětských zdravotnických zařízení.

„Důvod, proč o tohle všechno usiluji, je prostý, v nemocnici by se nemělo léčit pouze tělo, ale i bolavá duše. Pohoda a harmonie jsou přece základním předpokladem fyzického zdraví,“ nechala se slyšet herečka a zakladatelka projektu Chantal Poullain (67), jejíž portrét ve zbrusu novém kalendáři symbolizuje jízdu na pomyslné arše, která, jak sám název napovídá, „chrání naše dětství“. ■