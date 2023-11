Yvetta Simonová (95) ve společnosti sršela energií. Z divadelního baru odcházela jako jedna z posledních

Yvetta Simonová Herminapress

„Nevím, čím jsem si to zasloužila. Cvičení mě zradilo, dvakrát jsem upadla, tak tím to asi nebude. Teď už ani necvičím, už nemůžu, to bych nevstala ze země,“ glosovala zpěvačka, když popisovala, jak se aktuálně cítí a kde bere stále velkou životní jiskru.

V den svých narozenin byla hostem pořadu Tobogan Českého rozhlasu Dvojka, který se natáčel v pražském Divadle U Hasičů. „Byla pro mě ohromná radost takovou oslavu organizovat i moderovat. Když jsme s Michalem večer odcházeli z divadelního baru, hádejte, kdo tam ještě zůstával? Ano - Yvetta se svou rodinou. S dvojčičkou bílého vína, v dobré náladě a mezi nejbližšími. To byla pro mě ohromná satisfakce. A slibuju, že její 100. narozeniny budou ještě velkolepější!“ prozradil Super.cz Aleš Cibulka, který pořadem provázel.

Na jevišti jí zazpívaly například Leona Machálková (56), Marie Rottrová (81) nebo Monika Absolonová (47) a plno dalších celebrit.

A jak paní Simonová zareagovala na slib o velkolepé oslavě jejích stých narozenin? „Ježišmarjá, to ne, to ještě stopadesátkrát upadnu. Nebudu vědět, kde bydlím, ono se to vždy zhorší. Ani teď nevím, co se má dělat v 95 letech, ale rozhodně se má odejít. Středem, protože to už je jinak nastavovaná kaše,“ dodala se smíchem interpretka slavného hitu O nás dvou. ■