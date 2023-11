Před dvaceti lety bodovala v soutěži krásy, teď zbavuje ženy otoků a celulitidy! Tohle je její recept

Bývalá královna krásy zbavuje ženy otoků a celulitidy! Tohle je její recept Super.cz

Dvacet let poté, co se stala vicemiss ČR, má Klára Kováčová Medková (39) novou práci. Chcete se zbavit celulitidy? Klára vám dřevěným válečkem pořádně zvalchuje tělo. "Už ani tak nedělám cvičitelku, jako se specializuji na maderoterapie. Zbavuju ženský celulitidy a otoků pomocí dřívek. Jde to dolů líp než cvičením," řekla Super.cz Klára, která má tělo pevné jako skála.