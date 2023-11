Tři lví hlavy i zlato jako symbol Česka: Národní kostým Anny Tejklové pro vítězku soutěže krásy se utká ve světě

V národním kostýmu Anny Tejklové bude vítězka soutěže krásy reprezentovat ČR ve světě. Co na něj říkáte? Foto: se souhlasem A. Tejklové / foto Milan Žovin

Vítězka Miss České republiky 2021 Helena Čermáková odletěla reprezentovat na světovou soutěž krásy The Miss Globe do Albánie.

Jednou z nejdůležitějších disciplín je také prezentace národního kostýmu. Ten tentokrát vznikl pod rukama módní návrhářky Anny Tejklové, která v minulosti tvořila také kostým pro vítěze světové soutěže krásy Dominika Chabra.

Kostým pro Helenu Čermákovou vznikal měsíc. „Musela jsem to stihnout v tomto krátkém časovém úseku. Naštěstí mě téměř okamžitě napadlo, jak by mohl model vypadat, a nadchla jsem se pro něj. Helču, která mě o spolupráci požádala, mám moc ráda, což umocnilo mé odhodlání, že to prostě musím zvládnout a podpořit ji, aby na světové soutěži ještě více zazářila. Jedna část výroby je šití a zkoušky, potom na hotový model musím vyšvihnout malbu a nic nezkazit. Zde jsem i vyšívala nádherné kameny,“ svěřila se Anna Tejklová pro Super.cz se slovy, že se v kostýmu odráží známý pojem „Magická Praha“.

„Představila jsem si, jak by vypadala, kdyby se zhmotnila jako žena. Tajemná a okouzlující noční Praha, ve které září zlatá světla, krásná architektura a ornamentální detaily. Proto je celý model černozlatý, doplněn jen o rudé kameny. Zároveň ale národní kostým musí reprezentovat celou Českou republiku, takže jsem jako ústřední motiv obrovské sukně zvolila tři velké lví hlavy, které odkazují k našemu národnímu znaku lva a každá z nich reprezentuje jednu část naší země, tedy Čechy, Moravu a Slezsko. Lvy jsem namalovala tak, aby působili jako rytina. Celek, věřím, evokuje tajemnou městskou vznešenost a zároveň je velmi módní, čemuž pomohly vysoké rukavičky nebo extravagantní fascinátor a šperky přímo na míru ke kostýmu,“ prozradila módní návrhářka i s detailem, jakou hodnotu má tento kostým v jejích očích.

„Pokud bych něco takového dělala za peníze na zakázku, tak minimálně za 60 tisíc. Největší hodnota každé ruční práce a originálního nápadu je už v tom, že jde o jediný mimořádný kus. Často řeším, že se mě někdo snaží kopírovat, ale už jsem si zvykla a snažím se tím nerozčilovat. Originál je jen jeden,“ dodala Anna Tejklová. ■