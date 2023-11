Marek Adamczyk se málem vybodl na StarDance. A ku*va, ulevil si před porotou, která měla opět výtky

Marek Adamczyk s manželkou Evou, která také tančí ve StarDance. Super.cz

„Já jsem byla hrozně zklamaná a fakt mě to mrzelo. Ty věci, které nám vytkli, tak jsme na nich docela dost pracovali,“ komentovala hodnocení z minulého týdne Markova tanečnice Lenka Nora Návorková.

„To naše místo bude v srdcích lidí než u té poroty,“ prozradil v prostřihu ze zkušebny herec. Tento týden se ale už hodnocení pro soutěžní pár číslo 5 neslo v pozitivnějším duchu, tedy alespoň co se týče bodů. Osmnáctibodový výsledek teď v sobotu Lenka s Markem zvýšili na 23.

Pozitivně oproti minulému dílu začal s hodnocením i Zdeněk Chlopčík. „Nádherný výraz v tom paso doble. To mělo příběh. Měli jste fantastický kontakt,“ řekl. Opět si ale neodpustil připomínku. „Ty kroky jsi v tom tanci neudělal,“ dodal.

„A ku*va,“ reagoval v přímém přenosu herec. „Byl jsi v předklonu, měl jsi moc vystrčený zadek. Tam bys od toho býka dostal,“ doplnil Chlopčík.

„To se vám fakt nepodařilo, protože vy jste byl opravdu trochu v předklonu. Tanec byl dobrý, ale musíte pracovat na tom postavení,“ dodala Tatiana Drexler. „Paso to bylo moc dobré,“ zachraňoval situaci Genzer.

V konečném hodnocení pár získal dvě osmičky a jednu sedmičku, tedy celkem 23 bodů a třetí místo v tabulce.

„Mám radost, že to máme za sebou. Ten týden byl opravdu náročnější. Myslím ale, že jsme to do určité míry zažívali všichni, protože minule se točilo v neděli, a vlastně jsme hned od pondělí jeli, toho času bylo míň. Navíc byl třetí večer a ten bývá kritický, podobně jako třetí den na horách, takže jsme byli všichni trošku ‚pod dekou‘,“ prozradil hned po přímém přenosu herec.

„Nejvíc mě z toho dostal čas. Samozřejmě, je to jenom televizní soutěž, ale když vám na tom záleží, tak prožíváte nějaké emoce a musíte si dát čas na to se s nimi porovnat a uvědomit si, co to vlastně znamená,“ vysvětlil Super.cz Adamczyk.

Sobotní přenos sledovat z publika také hercův tatínek, Vladimír Adamczyk. Oporou je ale Markovi také jeho žena Eva. „Evka byla ochotná mě ty dva dny poslouchat a Lenka byla skvělá, protože se do toho trénování se mnou vrhla ve druhé půlce týdne také s elánem,“ prozradil.

Optimismus ale herec neztratil a věří, že na parketě StarDance stráví ještě nějakou tu sobotu. „Já pořád věřím, že tady budu co nejdéle. Půlka je už dobrý záchytný bod,“ uzavřel povídání. ■