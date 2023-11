Nedaří se nám mít miminko: Manželka moderátora Evropy 2 Michaela Říbalová otevřela velmi citlivé téma

Záměrné zatahování břicha i nepříjemné dotazy. Míša Říbalová otevřeně o náročné cestě za otěhotněním. Super.cz

Tam nedávno otevřela i jedno velmi citlivé a osobní téma, které se zaměřuje na plodnost a otěhotnění. Sama se svým fanouškům dokonce svěřila, že se s manželem, moderátorem Petrem Říbalem, snaží už nějakou dobu o miminko, ale nedaří se jim.

„Když jsem poprvé zveřejnila téma, že se nám nedaří mít miminko, tak mi napsala spousta žen, že to také řeší. Řekla jsem si, že když mi ony píší, že mají radost, že to téma otevírám, tak to chci otevírat, a strašně to naplňuje i mě samotnou. Momentálně to beru jako nějaké poselství a jsem za to hrozně moc ráda. Ty příběhy, které mi chodí, jsou strašně silné,“ svěřila se Michaela Říbalová pro Super.cz.

S dotazy na těhotenství se setkávala průběžně, ne vždy byly příjemné. Zvlášť v období, kdy o snaze o dítě veřejně nemluvila.

„Lidé se mě ptali, jestli už jsem těhotná. Člověk chodí na akci a zatahuje břicho, protože byl na večeři, bojí se totiž, že se ho na těhotenství někdo zeptá, protože ví, že to plánujeme a snažíme se. Dotýkalo se mě to hodně,“ přiznala Míša, která v tomto případě mluví spoustě dalším ženám z duše, jak je ostatně znát i v diskuzích na sociálních sítích. ■