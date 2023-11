Iva Kubelková se pochlubila rodinkou. Maminkou, bývalou manekýnkou, partnerem i krásnými dcerami

Iva Kubelková s rodinou Michaela Feuereislová

A jako bonus jí fandila i půvabná maminka Hana, která v minulosti působila jako modelka. Rodinka Ivy Kubelkové prožila dramatický závěr čtvrtého dílu. Kubelková i Richard Krajčo (46) si vytančili nejméně bodů - 22, divácké hlasy tak byly hodně důležité.

A nakonec se s taneční show loučil Richard Krajčo. Co se týče maminky Hany, je jasné, po kom Iva zdědila geny budoucí královny krásy.

„Maminka dělala manekýnku, později pak projektantku,“ řekla během přenosu Kubelková, která už ve druhém kole přiznala, že bojuje s únavou.

„Obdivuji, co to mé tělo v 46 letech vydrží, protože ta únava opravdu je. Ale říkám si, že to asi má svůj význam a člověk tréninkem začíná zvykat to tělo na velký zápřah,“ řekla Super.cz půvabná moderátorka. ■