Bude zpěvačka, herečka, nebo modelka? Roztomilá tříletá dcera Kate Matl je prý talentovaná všestranně

Tříletá dcera Kate Matl je prý všestranně talentovaná. Super.cz

"Hudební talent určitě má. Intonuje a má skvělý rytmus," pochlubila se Katka. S tím, že by jednou dcerka vykročila do světa hudby stejně jako ona i jejích šest sester, je smířená, i když to není jednoduchá cesta.

Karolínce by nebránila třeba ani v modelingu. "Už mi v Německu říkali, protože tam byla dětská přehlídka, jestli bych ji nechtěla vzít. Tak třeba začne tím. Ostatně jsme spolu fotily, když byla ještě v plenkách. A měla dokonce i nabídku do filmu, ale to nevyšlo, protože byla nemocná," dodala Kate Matl. ■